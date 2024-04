VIDEO-FOTO/ Festa della Polizia: l’emozione del Questore Picone

Tutta l’emozione del Questore di Avellino, l’avellinese Pasquale Picone, che ha potuto celebrare questa mattina per la prima volta la festa della Polizia da Questore della sua città. Un 172° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato che ad Avellino è stato caratterizzato da un significativo e cercato coinvolgimento del mondo della scuola dove è massima l’attenzione della Polizia.

Per la circostanza, si è svolta la premiazione della fase provinciale del Progetto-Concorso “PretenDiamo Legalità”, ideato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Ufficio Relazioni Esterne Cerimoniale e Studi Storici in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, giunto alla sua settima edizione. Questo momento ha rappresentato l’epilogo di un articolato percorso formativo affrontato presso le scuole da personale specializzato appartenente alla Polizia di Stato. Diverse le tematiche affrontate, oggetto del concorso, che hanno riguardato per la scuola primaria: l’amicizia, la natura e l’inclusione attraverso gli articoli della costituzione; per la secondaria di primo e secondo grado: cittadinanza digitale e sicurezza on line, violenza di genere e inclusione sociale attraverso la cultura dello sport.

Il Questore Picone ha fortemente voluto gli studenti protagonisti di questo evento, non solo per complimentarsi in merito al lavoro portato avanti con diligenza, ma soprattutto per avviare un costante dialogo tra la Polizia di Stato e le nuove generazioni, da portare avanti nel tempo. Oltre cento sono stati gli elaborati presentati dagli studenti, frutto dell’impegno dei ragazzi, coordinati dai docenti, che hanno dimostrato evidenti qualità tecnico-artistiche pertinenti ai temi proposti. I lavori sono stati selezionati da una commissione valutatrice, opportunamente nominata dal Questore che ha premiato quelli che si sono particolarmente distinti nelle seguenti categorie: Arti figurative con tecniche varie; Opere digitali; Elaborati di testo; Graphic novel o fumetto; Video e Spot. Gli istituti partecipanti al progetto- concorso sono i seguenti: I.C. “Regina Margherita – L. Da Vinci” Avellino; V Circolo Didattico “Giovanni Palatucci”, Plesso Madre Teresa di Calcutta – Rione Parco- Avellino; I.C. “Perna- Alighieri” di Avellino; I.C. Calvario-Covotta “Don L. Milani” di Ariano Irpino; I.C. “San Tommaso – Francesco Tedesco” di Avellino;I.C. “Mons. Pasquale Guerriero” di Avella; I.C. “A. Manzoni” di Mugnano del Cardinale; I.C. “C.Colombo – F.Solimena” di Avellino, I.C. Aiello del Sabato; Liceo Classico Europeo Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino; I.I.S.S. “Ruggero II” – Plessi Liceo “G. Dorso” e ITGC “G.Bruno” di Ariano Irpino; Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” di Avellino.

1 of 4

Per quanto riguarda, invece, il tema della sicurezza ecco in numeri i risultati raggiunti dalla Questura di Avellino che rappresentato un punto di partenza e non di arrivo:

72921 persone controllate;

38309 veicoli sottoposti a verifica;

7892 violazioni al Codice della strada rilevate

378 misure di prevenzione irrogate;

219 “Codici rossi” trattati;

215 armi sequestrate/ritirate;

844 persone denunciate;

86 persone arrestate;

281 esercizi pubblici controllati;

13,397 kg di stupefacenti sequestrati.

125.000 euro sequestrati.

Dati, quest’ultimi, che sintetizzano solo una parte dell’azione della Polizia di Stato. Un anno di impegno concreto che ha consentito di gestire con equilibrio un periodo particolarmente complesso, caratterizzato da forti tensioni sociali interne e internazionali dovute ai conflitti russo-ucraino e israelo-palestinese nonché a tutte le correlate manifestazioni dove, con attenzione ed equilibrio, si è riusciti sempre a contemperare il diritto a manifestare con il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica. La Polizia di Stato, la Questura di Avellino ha rinnovato il suo impegno, la sua missione, quella di “Esserci Sempre”.