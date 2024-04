Mid, Giovanni Esposito in campo alle amministrative in città

Esposito M.I.D. in campo alle amministrative con un programma di rilancio delle politiche sociali e della disabilità: “A breve la candidatura ufficiale”.

Con grande entusiasmo e con l’intento unico, chiaro e onesto di riportare concretamente al centro del dibattito del prossimo consiglio comunale di Avellino i temi delle politiche della disabilità e del sociale, per lo sviluppo di nuove iniziative, proposte e idee innovative volte al netto miglioramento della qualità della vita dei soggetti fragili della nostra comunità cittadina, annuncio la mia candidatura alla carica di consigliere comunale della città di Avellino chiedendo ampia fiducia e sostegno alla comunità la quale mi onorerò degnamente di rappresentare se sarò eletto.

Ritengo già da ora, in attesa di chiarire ulteriormente la mia posizione di candidato, che sia necessario e ormai indispensabile dover affrontare in un campo di ampia discussione e decisionale come quello del Consiglio Comunale le questioni e problematiche importanti oltre che urgenti e a me ormai chiare riguardo la quotidianità, i servizi e le strutture frutto di altrui promesse non rispettate altrettanto tradite e ancora in attesa di affidamento allo stesso tempo necessarie e indispensabili alla vita delle persone con disabilità della nostra comunità conclude Esposito.