VIDEO/ Festa: “Chiamatemi sindaco, ero pronto a ricandidarmi”

“Chiamatemi sindaco”. Lo ribadisce a più riprese – e non solo durante la conferenza stampa tenutasi questa mattina all’indomani della sua liberazione – l’ex fascia tricolore Gianluca Festa. Dichiarazioni che – ovviamente – si inquadrano anche nel carattere dell’ex primo cittadino, anche se lui stesso – nelle poche e fugaci dichiarazioni rese alla stampa – ha tenuto a precisare che era pronto a ricandidarsi alle amministrative in città. “Le ordinanze erano illegittime, lo dice la Cassazione – ha sottolineato Festa -. Non dovevano essere emesse e quindi potevo candidarmi. E questo è un fatto. Senza quest’ordinanza ovviamente sarei stato candidato” conclude prima di passare la parola ai suoi difensori di fiducia, gli avvocati Luigi Petrillo e Dario Vannetiello.