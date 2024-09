Il Procuratore Airoma sara’ rappresentante dell’Italia nella rete giudiziaria anticrimine europea

AVELLINO- Il Procuratore della Repubblica Avellino Domenico Airoma sara’ dal prossimo 30 settembre e per almeno un anno “Esperto italiano della rete giudiziaria europea contro la criminalità organizzata (progetto EJOCN)” del Ministero di Grazia e Giustizia all’interno dell’organismo che insieme ad altre realta’ investigative come Eurojust si occupa del contrasto alla criminalita’ facendo rete tra le esperienze dei vari stati. Il magistrato rappresentera’ dunque l’Italia già nella prossima Assemblea, prevista ad ottobre. Non si tratta della prima esperienza in tema di criminalita’ organizzata a livello europeo che vede impegnato u mandato del Consiglio d’Europa e dalla Commissione Europea ha svolto numerose missioni nei paesi dei Balcani Occidentali, dell’Asia Centrale e in Russia. Un incarico deciso dal Ministero di Grazia e Giustizia che sarà compatibile con quello alla guida della Procura di Avellino, dove nonostante l’intensa attività di promozione della cultura della legalità e della memoria del giudice Beato Rosario Livatino che Airoma conduce da anni, non si sono mai registrati sul contrasto ad ogni forma di criminalità arretramenti o ritardi di alcun genere. Per il Procuratore di Avellino si tratta dell’ennesimo prestigioso incarico a livello internazionale.