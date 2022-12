VIDEO/ Festa accende il Natale avellinese e polemizza con De Luca: “Abituati alle sue sceriffate”

Mercatini di Natale a Piazza Libertà, maxi albero davanti la chiesa del Rosario, musica in filodiffusione, Villaggio di Babbo Natale a Piazza Kennedy e attenzione alle periferie: ad Avellino è tutto pronto per l’accensione del Natale 2022. Domani, 8 dicembre alle ore 18:00, il consueto start in grande stile.

A presentare il tutto il sindaco Gianluca Festa e la vice con delega al Commercio Laura Nargi all’interno della cassa armonica montata a Piazza Libertà. Non sono mancate le polemiche con De Luca e Salerno: “Abituati alle sceriffate del governatore Vincenzo De Luca e alle promesse non mantenute. Abbiamo organizzato un grande Natale con fondi comunali mentre altri hanno avuto finanziamenti per 2 milioni di euro”.