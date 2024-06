VIDEO/ Elly Schlein fa il pienone ad Avellino: “Vogliamo Tonino Gengaro sindaco”

“Sono qui per consegnare un messaggio del popolo dei democratici: vogliamo Tonino Gengaro sindaco di Avellino”. L’esordio di Elly Schlein da segretaria del Pd ad Avellino è bagnato dal pienone di piazza Biagio Agnes, nel cuore del passeggio cittadino. La segretaria dem, reduce dal Rome Pride, torna in città – questa volta non in forma strettamente privata – per tirare la volata al candidato sindaco del campo progressista Antonio Gengaro in vista del turno di ballottaggio di domenica e lunedì.

“Sono qui al tuo fianco per riaccendere una speranza per gli avellinesi” dice la segretaria dem a Gengaro, con cui si è stretta in un forte abbraccio fin dal suo arrivo in città. Ad accendere la piazza prima dell’intervento della Schlein lo stesso aspirante primo cittadino: “Noi pubblicheremo le delibere, noi faremo del Comune una casa di vetro, noi non truccheremo i concorsi o gli appalti, noi non truccheremo il Ferragosto. Il primo atto sarà assegnare all’Asl il centro per l’Autismo in maniera gratuita”.