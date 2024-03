VIDEO/ Elezioni in città: Primavera Meridionale è già in campo. Ecco il candidato sindaco

Elezioni in città, l’associazione meta-politica fondata da Sabino Morano è già in campo con un proprio simbolo di lista (La Rondine) e un proprio candidato a sindaco (Lazzaro Iandolo). Questa mattina la presentazione presso la sede dell’Associazione Centrodestra per Avellino lungo Corso Vittorio Emanuele.

“Accetto con entusiasmo quest’investitura – afferma il candidato sindaco in pectore -. Non mi nascondo dietro il toto-nomi e mi dico disponibile a guidare la lista La Rondine e un’eventuale coalizione che si aggregherà attorno a questa compagine. Poi se ci sarà un nome che porterà a una più ampia condivisione ben venga e sarò pronto a fare un passo di lato in nome di un’aggregazione più larga”. “Iandolo è una figura storica del Centrodestra avellinese – aggiunge Morano -. La nostra – continua – sarà una campagna elettorale di temi e di proposte, lasciamo agli altri le polemiche su questioni che non riguardano affatto la politica”.