VIDEO/ Ecco “Quanno passa”: arrivano gli adesivi al posto delle paline spente

Si chiama “Quanno Passa” ed è il progetto presentato da Legambiente Avellino insieme ai vertici nazionali di Fondazione Unipolis che si propone come il passo successivo del progetto MOB (Movimento in Rivoluzione). In sostituzione alle paline spente delle fermate degli autobus, arrivano gli adesivi con un QR Code che rimanda direttamente alla pagina dell’Air con le tabelle e gli orari dei pullman. Gli adesivi informativi sono stati installati in tutte le pensiline dei bus sia in città che in periferia. Un sistema semplice e artistico che, installato a ogni fermata, consentirà ai cittadini di poter reperire informazioni sugli orari dei bus e delle tratte. A presentare l’iniziativa è Antonio Dello Iaco di Legambiente Avellino insieme a Elisa Paluan di Fondazione UniPolis. Sempre l’associazione ambientalista, attraverso il presidente Antonio Di Gisi, ha presentato con le scolaresche del Mancini e del Da Vinci i dati dell’indagine “Destinazione: sostenibilità”, condotta da Legambiente, Arci e Arci servizio civile insieme a due studenti dell’Università di Salerno. “Dall’indagine è emerso che la mobilità urbana non viene utilizzata in città perché ritenuta poco efficiente” fa sapere Di Gisi.