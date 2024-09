Meloni-De Luca: dalla “str***a” alla stretta di mano: risorse alla Campania

“Sono quella str***a della Meloni”. Così si era presentata la Premier al governatore campano Vincenzo De Luca in occasione dell’inaugurazione del centro sportivo a Caivano. Il Presidente della Giunta Regionale lo scorso 16 febbraio aveva utilizzato il termine “stronza” riferendosi alla presidente del Consiglio, mentre parlava con i giornalisti in Transatlantico alla Camera. Oggi è arrivata la stretta di mano tra i due a margine della conclusione dell’iter per l’approvazione dell’accordo di coesione della Regione Campania. Un iter amministrativo complesso, una vicenda politico-istituzionale che ha conosciuto anche momenti di forte confronto.

“Si è registrata nelle ultime settimane una forte accelerazione che ha visto l’impegno del ministro Fitto e della Presidenza del Consiglio – si apprende dai social della Regione Campania -. Questo consente di portare l’accordo di coesione già alla prossima riunione del Cipess, dando operatività all’accordo stesso. Si conclude oggi positivamente, in un clima di collaborazione e di reciproco rispetto, una vicenda politicamente complessa, con un esito importante che consente di dare respiro alle iniziative programmate a favore dei territori, dei Comuni, delle imprese, del mondo della cultura” conclude il post.