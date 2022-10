VIDEO E FOTO / La criminalità economica ha le ore contate: patto tra istituzioni e forze dell’ordine

Prefettura, Procura, forze dell’ordine ma anche gli stessi imprenditori a tutela dell’economia sana della provincia di Avellino. Una sorta di presidio operativo permanente a favore della legalità, per prestare particolare attenzione al rischio delle infiltrazioni della camorra in un periodo così delicato, con l’arrivo di un’ingente quantità di denaro grazie al Pnrr e con la fragilità economica dovuta alla pandemia prima e alla guerra dopo.

Sottoscritto dal Procuratore di Avellino, dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, dal Presidente della Camera di Commercio Irpinia Sannio, nonché dal Prefetto ai fini del raccordo del Gruppo Interforze Antimafia, l’accordo per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità economica. “E’ un accordo pienamente operativo”, sottolinea il Prefetto Paola Spena. In cosa consiste? In poche parole, si fonda su un circuito informativo rafforzato che vede il coinvolgimento delle varie banche dati e del registro delle imprese.

Proseguirà, ovviamente, l’attività di monitoraggio sul rischio di infiltrazioni nelle amministrazioni pubbliche. “Particolare attenzione su Pratola Serra”, sottolinea il Prefetto. Il comune, sciolto per infiltrazioni mafiose, torna al voto il prossimo 27 novembre. “Spero – prosegue Spena – che il territorio risponda all’azione di risanameto messa in atto dalla commissiona prefettizia”.

