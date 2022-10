Taurano, Maffettone “silura” il vicesindaco Buonfiglio

TAURANO- Strappo ai vertici dell’amministrazione comunale di Taurano. Il primo cittadino Salvatore Maffettone ha infatti firmato un decreto di revoca della delega di vicesindaco e assessore al suo ormai ex numero due, il consigliere Tommaso Buonfiglio. Una fiducia venuta meno per ragioni “politiche” come si legge nel decreto firmato dal primo cittadino. La fine dell’alleanza uscita vincente alle ultime amministrative, quella che ora si trova a dover fare i conti con una nomina di vicesindaco che non e’ stata ancora assegnata da parte di Maffettone. Lo strappo e i segnali di crisi tra il sindaco e l’ ormai ex vice erano nell’aria da tempo e ora sono ufficializzati dal provvedimento adottato dal primo cittadino. Nonostante quella di Taurano come negli altri piccoli comuni sia di fatto una lista civica, entrambi sono pero’ espressione del Partito Democratico, dove ora si apre un bel fronte tauranese. Sullo sfondo, stando per ora solo alle indiscrezioni, ci sarebbero anche le prossime amministrative. Il sindaco uscente non avrebbe mai fatto mistero di puntare al terzo mandato. Probabilmente, anche se non ufficiale e sicuramente mai confermato, anche questo uno dei motivi dello strappo.