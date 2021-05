VIDEO/ Decreto Sostegni-bis, Gubitosa in Parlamento: “Ristori tengano conto dei costi d’impresa”

Ieri il deputato irpino Michele Gubitosa è intervenuto in Aula a Montecitorio per la dichiarazione di voto del MoVimento 5 Stelle sul decreto Sostegni. In diretta su Rai 2, il parlamentare ha illustrato le misure contenute nel provvedimento da 32 miliardi, frutto dello scostamento di bilancio proposto lo scorso gennaio dal Governo Conte.

Il superamento dei codici Ateco per le aziende, misura fortemente voluta dagli imprenditori, e l’anno bianco fiscale per gli autonomi, sono stati accompagnati dalla nuova proposta sui ristori del deputato irpino che in Aula ha spiegato l’importanza di passare dal calcolo della perdita di fatturato, utilizzato in questo anno drammatico di pandemia, a un indice che tenga conto dei costi d’impresa.

“Il fatturato non è il parametro più significativo per misurare la salute di un’attività” – ha dichiarato Gubitosa, che presenterà un emendamento al prossimo Decreto, il Sostegni bis, per approvare questo nuovo metodo.