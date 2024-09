VIDEO/ De Luca inaugura scuola a Solofra e sullo Ius Scholae: “Governo disumano”

“A Solofra stiamo un po’ esagerando. Prima l’ospedale Landolfi nuovo, poi il centro anti-diabete, adesso la scuola”. Scherza così al suo arrivo nella Città della Concia il Governatore campano Vincenzo De Luca. Accolto dal sindaco Nicola Moretti e dalla sua amministrazione comunale, dal Provveditore agli Studi Fiorella Pagliuca, dalla dirigente scolastica Amalia Carbone e dal consigliere regionale Enzo Alaia, De Luca ha tagliato il nastro della nuova scuola primaria inaugurata alla frazione Sant’Agata.

Il plesso era stato chiuso nel 2017, in vista del necessario intervento di adeguamento sismico consistito nella sua demolizione e ricostruzione. Un’opera portata a termine grazie al finanziamento da oltre un milione e trecentomila euro, intercettato attraverso i fondi del piano dell’ex Miur, poi trasferiti all’interno della programmazione del Pnrr destinati alle medie opere. “E’ la dimostrazione che l’amministrazione comunale guarda con attenzione ai quartieri e alle frazioni così come alle future generazioni” rimarca il primo cittadino Moretti.

Per il Governatore campano l’occasione di ritornare su temi importanti come quello dell’inclusione. “Siamo quelli che investono di più nella scuola, con risorse come in nessuna regione d’Italia – ricorda De Luca -. Per i bambini figli di immigrati che vivono e giocano e studiano con noi, con i nostri figli, credo sia un dovere dare loro la cittadinanza una volta completato il ciclo scolastico. Quella del governo la considero una posizione disumana oltre che politicamente sbagliata”.