VIDEO / Crisi di governo, l’ex parlamentare: “Spero rientri Italia Viva. Alla Binetti preferisco la Boschi”

Alfredo Picariello – E’ da sempre impegnata e da sempre lotta per il rispetto dei diritti civili. Lo fa ancora adesso, lo ha fatto da parlamentare. All’ex onorevole Luxuria, in Irpinia per la Candelora in programma domani a Montevergine, è quindi d’obbligo chiedere un parere sulla crisi di governo in atto. “Il mio auspicio è che non si vada a votare proprio adesso”. “Mi auguro che possa rientrare Italia Viva, preferisco che rientri la Boschi piuttosto che la Binetti”.

Luxuria esprime poi il suo compiacimento quando apprende la notizia che il consiglio comunale di Avellino ha deliberato la cittadinanza onoraria per Patrick Zaki. “Spero che venga liberato al più presto e che possa ritornare in Italia”.