VIDEO / Covid, Daniela e la piccola Azzurra chiuse in casa per 37 giorni. “E’ stata dura. A Natale rispettiamo le regole”

Alfredo Picariello – Daniela abbraccia la “sua” Azzurra come nella foto. In quello scatto, che oggi è sul calendario “I Positivi” di Cervinara, c’è tutto l’amore di una mamma verso la propria figlia. Un amore che il coronavirus ha reso ancor più forte. Daniela e Azzurra sono state positive, e da sole in quarantena, per 37 giorni. “E’ stata un’esperienza davvero pesante”, dice oggi Daniela che ha lavorato per circa 15 anni alla Biogem di Ariano Irpino.

“E’ stata dura stare chiusa in casa con una bimba di 9 mesi per tantissimo tempo. Non ho visto la mia famiglia per tantissimi giorni”. “Per Natale e nelle prossime settimane, facciamo un ulteriore sforzo, rispettiamo le regole”. E’ l’appello conclusivo di Daniela ma anche di Giacomo, l’ideatore dell’iniziativa del calendario.