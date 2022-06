“Questi sono dei delinquenti e degli imbecilli di cui la città deve liberarsi. Spero possano essere individuati e condannati ad una pena esemplare. Si vergognassero!”. Questo il commento del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, sulla distruzione dei cordoli per la metro leggera a via Colombo, nel capoluogo.

Come si vede dal video, pubblicato dallo stesso Festa sulla sua pagina Facebook, un’auto si destreggia nel far saltare i cordoli, installati solo qualche giorno fa per delineare le corsie.