Covid, anche oggi oltre 200 positivi in Irpinia. 8 i pazienti ricoverati ad Ariano

Sono 212 le persone risultate positive al Covid su 839 tamponi somministrati in provincia di Avellino, sia antigenici che molecolari. Lo fa sapere l’Asl di Avellino:

– 3, residenti nel comune di Aiello Del Sabato;

– 2, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

– 6, residenti nel comune di Ariano Irpino;

– 13, residenti nel comune di Atripalda;

– 3, residenti nel comune di Avella;

– 36, residenti nel comune di Avellino;

– 1, residente nel comune di Bagnoli Irpino;

– 6, residenti nel comune di Baiano;

– 2, residenti nel comune di Bisaccia;

– 3, residenti nel comune di Calabritto;

– 2, residenti nel comune di Calitri;

– 1, residente nel comune di Caposele;

– 2, residenti nel comune di Capriglia Irpina;

– 6, residenti nel comune di Cervinara;

– 2, residenti nel comune di Cesinali;

– 1, residente nel comune di Chiusano San Domenico;

– 1, residente nel comune di Domicella;

– 5, residenti nel comune di Flumeri;

– 1, residente nel comune di Fontanarosa;

– 2, residenti nel comune di Forino;

– 3, residenti nel comune di Frigento;

– 5, residenti nel comune di Grottaminarda;

– 2, residenti nel comune di Grottolella;

– 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

– 2, residenti nel comune di Lapio;

– 1, residente nel comune di Lauro;

– 1, residente nel comune di Lioni;

– 8, residenti nel comune di Mercogliano;

– 3, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

– 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino;

– 1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

– 3, residenti nel comune di Montefredane;

– 1, residente nel comune di Montefusco;

– 11, residenti nel comune di Montella;

– 4, residenti nel comune di Montemarano;

– 5, residenti nel comune di Montoro;

– 6, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

– 1, residente nel comune di Nusco;

– 2, residenti nel comune di Ospedaletto d’Alpinolo;

– 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

– 1, residente nel comune di Paternopoli;

– 1, residente nel comune di Pietrastornina;

– 2, residenti nel comune di Pratola Serra;

– 4, residenti nel comune di Quadrelle;

– 2, residenti nel comune di Quindici;

– 5, residenti nel comune di Rotondi;

– 1, residente nel comune di San Martino Valle Caudina;

– 2, residenti nel comune di San Michele di Serino;

– 1, residente nel comune di San Potito Ultra;

– 4, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

– 3, residenti nel comune di Sant’Angelo dei Lombardi;

– 4, residenti nel comune di Scampitella;

– 4, residenti nel comune di Serino;

– 3, residenti nel comune di Solofra;

– 1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

– 1, residente nel comune di Sperone;

– 1, residente nel comune di Taurano;

– 1, residente nel comune di Taurasi;

– 2, residenti nel comune di Teora;

– 5, residenti nel comune di Vallata;

– 2, residenti nel comune di Venticano;

– 2, residenti nel comune di Villanova del Battista.

L’Asl ha comunicato anche che presso il P.O. di Ariano Irpino sono ricoverati 8 pazienti positivi al Covid:

⁃ 3 in Degenza ordinaria (Area Covid)

⁃ 3 in Sub Intensiva (Area Covid)

⁃ 1 in Chirurgia

⁃ 1 in Ginecologia e Ostetricia