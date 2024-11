VIDEO/ Conferenza operativa dei Carabinieri per il contrasto alle violazioni ambientali

Si è svolta oggi presso l’Aula Magna del “Polo Giovani” della Diocesi di Avellino un’importante conferenza operativa promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

L’incontro, dedicato al contrasto delle violazioni ambientali in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria, ha visto la partecipazione di tutti i Comandanti dei reparti dell’Arma territoriale e delle organizzazioni speciali attive nella provincia irpina. Erano infatti presenti in platea i comandanti di Stazioni, N.O.R., Compagni, Reparto Operativo, Sezione di P.G., Gruppo Tutela Ambientale, Gruppo Forestale (N.I.P.A.A.F. e Nuclei), N.I.L., N.A.S. e N.A.C..

Dopo il saluto introduttivo del Comandante della Legione Carabinieri Campania Generale di Divisione Giuseppe Canio La Gala, sono intervenuti il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Avellino Colonnello Domenico Albanese, il Prefetto di Avellino Dr.ssa Rossana Riflesso, il Procuratore della Repubblica di Avellino Dr. Domenico Airoma, e il Procuratore della Repubblica di Benevento f.f. Dr. Gianfranco Scarfò.

La conferenza ha visto interventi tecnici e giuridici da parte di autorevoli relatori: il Dr. Francesco Raffaele, Procuratore Aggiunto di Avellino, il Dr. Giulio Barbato della Procura di Benevento, il Colonnello Pasquale Starace, Comandante del Gruppo Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Napoli, nonché i Comandanti del Gruppo Forestale e del Reparto Operativo di Avellino, Tenente Colonnello Nicola Clemente e Tenente Colonnello Amedeo Consales.

Durante l’evento, le autorità hanno presentato dati rilevanti e nuove strategie operative per contrastare le infrazioni ambientali, evidenziando l’importanza di una costante sinergia tra i reparti dislocati sul territorio, quelli speciali e la Magistratura. È stata ribadita l’efficacia delle azioni congiunte nel contrasto a fenomeni di inquinamento e degrado ambientale, criticità che richiedono un costante monitoraggio e interventi tempestivi.

Il Colonnello Pasquale Starace ha illustrato le strategie adottate dal Gruppo Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica, mentre il Tenente Colonnello Nicola Clemente ha aggiornato sulle iniziative del Gruppo Forestale per la salvaguardia dell’ecosistema locale. Particolare enfasi è stata posta sugli sforzi per sensibilizzare la cittadinanza e implementare misure preventive per evitare danni irreversibili al territorio.

A completare la prospettiva operativa, il Tenente Colonnello Amedeo Consales del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Avellino, ha illustrato le strategie messe in atto per garantire una più efficace vigilanza e tutela del territorio, soprattutto in relazione a modalità operative sull’utilizzo dei dispositivi di monitoraggio elettronico.

La conferenza ha costituito un’importante occasione per rafforzare la rete di collaborazione tra istituzioni e forze di polizia, ponendo le basi per un futuro più sostenibile per l’Irpinia.