VIDEO/ Coez fa “un casino” al Capodanno avellinese e apre in musica il 2025

Coez fa “un casino” al Capodanno avellinese e apre in musica il 2025. Bagno di folla per il rapper originario di Nocera Inferiore. A inaugurare la serata lungo Corso Vittorio Emanuele Le-One. Allo scoccare della mezzanotte gli auguri alla città da parte della sindaca Laura Nargi accompagnata dalla sua maggioranza. Poi è stato il turno di Coez che, nonostante il freddo e la fitta nebbia, ha scaldato gli animi in città.

Serata ben riuscita anche dal punto di vista dell’organizzazione con i varchi di accesso all’area del concerto messi a punto dal Comune di Avellino insieme alle Forze dell’Ordine. A presidiare gli ingressi steward e forze di polizia che si sono occupate del prefiltraggio all’ingresso, verificando il rispetto del divieto di portare all’interno dell’area bottiglie o bicchieri di vetro, petardi o mortaretti.