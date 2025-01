Ex Bocciodromo in fiamme: probabile incidente per i fuochi

LAURO- Fiamme nell’ex Bocciodromo di Via Del Balzo a Lauro, dove poco dopo la mezzanotte e’ scattato l’allarme per l’incendio che ha avvolto il materiale presente all’interno del cantiere, visto che la struttura, insieme al vicino calcetto e’ in fase di ristrutturazione. A domare l’incendio ci hanno pensato i titolari del bar che si trova vicino alla struttura e alcuni residenti della zona, che temevano danni più gravi anche alle strutture vicine. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato. Le fiamme hanno interessato pezzi di legno che si trovavano nel cantiere e che hanno subito fatto scattare l’incendio. Anche il vicesindaco Pino Graziano, assessore ai Lavori Pubblici e’ giunto sul posto per accertarsi di cosa fosse avvenuto. L’ipotesi più probabile, che troverà riscontro anche dalla visione delle telecamere del Comune piazzate proprio in prossimità della zona interessata dell’incendio, che si possa essere trattato di un incidente causato da botti finiti nella struttura per caso o molto probabilmente per una bravata che poteva costare caro. Gli accertamenti sono in corso. Diversi gli incendi causati dai botti in tutta la Campania