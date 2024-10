VIDEO/ Chiusura G7, Piantedosi: “Nella mia terra Irpina ho visto l’entusiasmo dell’ottima riuscita”

La giornata di oggi è iniziata con la rituale stretta di mano da parte del Ministro Matteo Piantedosi per accogliere i ministri dei Paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Al tavolo di lavoro si è discusso del flusso migratorio e delle strategie al traffico degli esseri umani, presenti anche i Ministri di Algeria e Libia, il Vice Ministro tunisino e i rappresentanti di UNHCR e OIM.

Durante la conferenza stampa, trasmessa anche in streaming sui canali del Ministero dell’interno, il titolare del Viminale Matteo Piantedosi ha aperto il suo intervento affermando che il luogo dove si è svolto il G7 rappresenta un insieme di bellezze, di arte e di cultura, che costituiscono il tessuto connettivo del nostro paese.

“Il luogo aveva tutte le caratteristiche per prestarsi a questo tipo di evento – afferma il Ministro Matteo Piantedosi – ringrazio tutte le persone che hanno lavorato per l’ottima riuscita a partire dalle forze dell’ordine ai cittadini di Mirabella Eclano e di tutta l’Irpinia, che hanno manifestato l’entusiasmo dell’ottima riuscita. Tutti hanno dato una preziosa collaborazione per la qualità degli interventi” -aggiunge Piantedosi.

Questo G7 è stato caratterizzato da sessioni di lavoro ricche di spunto, a partire dal terrorismo, alla cybersicurity, al contrasto di traffico di droghe sintetiche, all’intelligenza artificiale ed infine ai temi migratori.

È stata adottata una dichiarazione finale che racchiude i principali impegni nell’ambito di ogni tematica affrontata.

“Intendiamo tutelare il diritto a costruire il proprio futuro nella propria patria” – ha concluso così il suo intervento il Ministro Piantedosi.