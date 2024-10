FOTO/ Le immagini del lieto fine: ritrovato il sessantasettenne di Visciano

Le immagini del lieto fine per un sessantasettenne di Visciano di cui si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri. Dopo una notte di ricerche sotto la pioggia nelle montagne tra Quindici e Sarno. Sul posto, una zona impervia e interessata da una forte nebbia, hanno operato in sinergia i Vigili del Fuoco di Avellino, il Soccorso Alpino, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i Carabinieri della locale Stazione e il personale della Polizia di Stato del locale Commissariato ed il Commissario Prefettizio del Comune di Quindici Luigi Salerno Mele. In nottata ha sorvolato la zona anche un elicottero della Marina Militare abilitato al volo notturno, ma le condizioni meteo e la nebbia non hanno consentito al velivolo di proseguire le ricerche, che sono continuate fino a quando intorno alle ore 10’00 di oggi 4 ottobre il malcapitato è stato ritrovato e affidato ai sanitari del 118 intervenuti i quali lo hanno visitato sul posto senza ricorrere a ricovero ospedaliero. Una storia a lieto fine che ha visto un lavoro di Squadra di tutte le componenti del soccorso.

