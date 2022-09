VIDEO/ Carabinieri, il Generale Rispoli torna ad Avellino: “Attenzione sempre alta contro la criminalità”

Il Generale Andrea Rispoli, comandante interregionale “Ogaden”, è tornato questa mattina ad Avellino al Comando di via Brigata dove nei primi anni 2000 ne aveva occupato il ruolo apicale.

L’occasione un briefing con l’attuale Comandante Provinciale Col. Luigi Bramati per tenere sempre alta la guardia contro la criminalità. “Rispetto a 19 anni fa, quando ero qui come Comandante Provinciale, il mondo si è fatto sempre più complesso di conseguenza lo è anche la gestione dei problemi” ha affermato il generale Rispoli che in mattinata ha incontrato anche Prefetto e Procuratore.