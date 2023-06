VIDEO/Camion si capovolge finendo nel terreno, nessun ferito

Un camion che trasportava catrame si è capovolto in un terreno. E’ accaduto della tarda mattinata di oggi nei pressi di una stradina interna che collega Montemiletto a Torre le Nocelle. Per fortuna non si registrano feriti.

Sembra che il camion, forse a seguito di cedimento del terreno, si sia pian piano adagiato sul fianco lungo una scarpata per poi rovinare in un fondo all’inizio di un vigneto, perdendo lì tutto il suo carico.

Accertamenti in corso da parte dei carabinieri. Sul posto i vigili del fuoco attrezzati per risollevare il mezzo.