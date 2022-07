VIDEO / Blasi-Totti, la coppia che “scoppia”. Da Avellino le “confessioni” di Luxuria

I “clamori” e le notizie della nostra estate italiana rimbalzano, inevitabilmente, anche in provincia di Avellino. Anche il gossip fa parte della nostra vita, nonostante tutto.

E così ieri pomeriggio, approfittando della presenza nel capoluogo irpino di Vladimir Luxuria – che ben conosce i due personaggi – abbiamo chiesto anche a lei un’opinione sul caso del giorno: la separazione di una delle coppie più solide del circo mediatico, ovvero Ilary Blasi e Francesco Totti.

“Rispetto molto quello che loro hanno richiesto – sottolinea l’ex parlamentare – cioè la privacy soprattutto per i loro figli. Sono due persone molto intelligenti, mature, che sapranno come gestire questa separazione”.

Un po’ di dispiacere in fondo c’è, per tutti noi, inutile negarlo. “La vedevamo come una coppia indissolubile, un po’ come Al Bano e Romina Power, continueremo a tifare affinché si rimettano insieme. Ma sono cose che succedono anche tra i vip”.

Ma Vladimir già sapeva qualcosa della “crisi”, visto che è stata fianco a fianco con la Blasi per diverso tempo negli ultimi tempi all’Isola dei Famosi?

La scrittrice non parla ma l’impressione è che, molto probabilmente, sapesse tutto già da un po’. Ai posteri…