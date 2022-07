Mercogliano, martedì faccia a faccia tra sindaco e cittadini di Torrette. Vittorio D’Alessio da’ così il via agli incontri all’aperto con i residenti. Il primo confronto faccia a faccia con la comunità si terrà a Torrette nella villa comunale, martedì 19 luglio alle ore 18:00.

“È un’ opportunità per ascoltare i bisogni specifici delle diverse zone della città, così come ci eravamo prefissi nel programma elettorale. – commenta il sindaco D’Alessio – Un’ opportunità per creare un confronto trasparente ed intelligente sulla programmazione che ricade in quella zona e per condividere problematiche e soluzioni direttamente con la comunità locale. Mi auguro che ci sia una consistente partecipazione dei residenti di Torrette, che possano anche dimostrare di essere cittadini disponibili al dialogo attivo che va oltre i commenti sui social.”