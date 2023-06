VIDEO/ Barriere architettoniche in città, è scontro tra maggioranza e opposizione

Il bilancio di previsione di Palazzo di Città passa in Consiglio Comunale con i soli voti della maggioranza dopo che le opposizioni hanno abbandonato l’aula consiliare in segno di protesta per il mancato accoglimento dell’emendamento proposto dal consigliere del Pd Nicola Giordano sull’abbattimento delle barriere architettoniche in città. La maggioranza ha ribadito che sono stati già affidati lavori per 500mila euro per l’adeguamento di strade e marciapiedi agli standard dei diversamente abili.

“Occorre uno sforzo maggiore” ha ribadito invece stamane il consigliere Francesco Iandolo, che ha indetto una conferenza stampa a Piazza Libertà insieme agli altri consiglieri di opposizione e a Giovanni Esposito, responsabile regionale del Mid. “Festa non ha contezza dei reali lavori effettuati – precisa quest’ultimo -. Come movimento a favore dei disabili riceviamo tantissime segnalazioni di problematiche legate alle barriere architettoniche”.

“Squallida e becera strumentalizzazione politica” ha aggiunto il primo cittadino Gianluca Festa, sottolineando nuovamente come questo tipo di opere siano già in fase di realizzazione.