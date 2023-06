Il male di vivere fa due vittime in poche ore in Irpinia: muore anche un 50enne a Melito

Giornata particolarmente triste in provincia di Avellino. Due, in poche ore, le vittime del male di vivere. Una giovane di 25 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno della propria abitazione di San Potito Ultra intorno alle 13:30 di oggi. A Melito, invece, è stato un 50enne che risiedeva in via Giardino insieme alla madre a compiere il gesto esiziale. Anche qui, come a San Potito, i soccorsi non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Saranno i Carabinieri a chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Nel frattempo la salma del 50enne è stata trasferita all’obitorio di Benevento su disposizione della Procura.