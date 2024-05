VIDEO/ “Avellino non si spegne e merita di più”. Luca Cipriano di nuovo in campo

Terminata con un’assoluzione piena la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto in qualità di presidente del Teatro Gesualdo in quanto “il fatto non sussiste”; il consigliere comunale uscente Luca Cipriano, anche su sollecito del Partito Democratico e del candidato a sindaco della coalizione Antonio Gengaro, ha deciso di ricandidarsi nella lista dem insieme agli altri ex consiglieri Marietta e Nicola Giordano ed Ettore Jacovacci.

“Avellino non si spegne – afferma Cipriano -. Sarò di nuovo in campo per una città che merita di più, un passo indietro Antonio Gengaro con l’unico metodo che conosco, quello delle idee”. Ad ascoltarlo, a via Tagliamento, sede provinciale dei dem, oltre allo stesso Gengaro, il segretario Nello Pizza, il presidente Gerardo Capodilupo, il consigliere regionale Maurizio Petracca e il Vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle Michele Gubitosa.

“Avevo maturato una decisione differente, ma è stato difficile dire di no al pressing affettuoso di Tonino (Gengaro, ndr), dei consiglieri e anche degli amici del Movimento 5 stelle – sottolinea l’ex candidato a sindaco del 2019 -. Due gli obiettivi: non far spegnere la città e fare di più perché Avellino merita di più”.