VIDEO/ Avellino, Nesta si presenta: Contento di trovarmi in una piazza così calda

“Ho grande voglia di riscatto”. Sono le parole che Alessandro Nesta, nuovo allenatore dell’Avellino, ha scelto per la sua presentazione ufficiale nel corso della conferenza stampa di questa mattina, accompagnato dal presidente D’Agostino e dal ds Aiello.

“Ho avuto subito l’impressione di un club che vuole crescere . Gli altri club non mi hanno trasmesso la stessa cosa. La trattativa è durata pochissimo. Porto qui la voglia di rivalsa. Sono retrocesso a Monza. Anche da calciatore mi hanno dato per morto dopo gli infortuni. Qui porto la rabbia di chi ha ambizione e le ambizioni vanno di pari passo con quelle dell’Avellino”.