VIDEO/Avellino, bagni pubblici vandalizzati, Festa: “staneremo questi idioti”

Non sarà difficile per la Polizia Municipale che indaga, individuare i nomi dei ragazzi ripresi dalle telecamere della video sorveglianza che alle 23 e 25 di un giovedì sera hanno pensato bene di prendere a calci e sfondare le porte dei bagni pubblici di Piazza Libertà. Il Sindaco di Avellino, Gianluca Festa, nel pubblicare sulla sua pagina Facebook il video, con i volti dei ragazzi offuscati, promette «tolleranza zero per chi danneggia i beni comunali».

Nel video si vedono due ragazzi vestiti di scuro, pantaloni corti e maglietta, che si aggirano per i bagni con molta calma e all’improvvisano sferrano colpi contro le porte. Un comportamento che fa davvero salire la rabbia. Non si sarebbero limitati a quello perchè i danneggiamenti riguardano anche i pannelli della controsoffittatura ed i maniglioni del bagno per i diversamente abili.

«Vedere due perfetti idioti – scrive Festa – devastare così i bagni pubblici di piazza Libertà, sfregiando la nostra città non è più tollerabile. Adesso basta. Grazie alle immagini in nostro possesso staneremo questi idioti e, con l’aiuto dell’autorità giudiziaria, li puniremo in maniera esemplare.

Ognuno di noi, però, è chiamato a fare la propria parte. Per questo mi rivolgo alla stragrande maggioranza dei ragazzi sani e coscienziosi della città. Denunciate senza timore chi commette questi gesti. Denunciate questi imbecilli.

Chi sventra le finestre, sfonda le porte, distrugge i gabinetti o imbratta i muri non ama Avellino. E Avellino non merita tutto questo».

Dunque un monito forte e chiaro quello del sindaco di Avellino ed un appello alla collaborazione agli altri ragazzi per isolare quelli maleducati ed incivili.

Non è la prima volta che i bagni pubblici di Piazza Libertà vengono danneggiati. Adesso però c’è un sistema di video-sorveglianza ed il fatto che questi ragazzi agiscano con menefreghismo anche rispetto al sapere di essere ripresi e quindi individuati, sconcerta ulteriormente.