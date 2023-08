Il parcheggio all’aeroporto di Ciampino non è più un problema con ParkinGO

Parcheggiare all’aeroporto di Ciampino è diventato molto più semplice da quando c’è ParkinGO, che mette a disposizione posti auto a prezzi vantaggiosi per soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori. Lo scalo di Ciampino nel corso degli anni più recenti è stato protagonista di una crescita molto significativa in termini di traffico passeggeri per una vasta gamma di destinazioni, complice la presenza di vettori low cost che propongono voli a prezzi convenienti.

Certo, sarebbe un paradosso spendere di più per il parcheggio in aeroporto che non per il biglietto aereo, ed è questo il motivo per il quale vale la pena di rivolgersi proprio a ParkinGO.

Il parcheggio ParkinGO di Ciampino

Il parcheggio di Ciampino di ParkinGO mette a disposizione prezzi più che validi, soprattutto per chi ha bisogno di un parcheggio lunga sosta, con tariffe molto competitive rispetto ai prezzi di listino che vengono applicati per i posti auto situati all’interno dell’aeroporto. In alcuni casi il risparmio raggiungere addirittura il 70%. Ma, attenzione: a prezzi più bassi non corrisponde certo una riduzione degli standard di qualità.

Il servizio di ParkinGO

Con ParkinGO si può usufruire di un parcheggio a Ciampino con navetta gratuita scegliendo tra posti allo scoperto e posti al coperto, in base alle proprie necessità e a quanto si è disponibili a spendere. Per di più, vengono garantiti numerosi servizi aggiuntivi rispetto alla sosta, quali il car valet e il lavaggio della macchina. Anche per questa ragione, la soluzione offerta di ParkinGO costituisce la migliore alternativa rispetto ai posti auto ufficiali. Fra l’altro ParkinGO Ciampino è una location certificata RentSmart24, il car rental di ParkinGO che offre la possibilità di prendere un veicolo a noleggio per continuare il proprio viaggio al meglio.

Sicurezza e affidabilità

Compreso nel prezzo è il servizio di sicurezza, che viene garantito da un sistema di sorveglianza video che è operativo 24 ore su 24. Chi volesse prenotare un posto auto a Ciampino, dunque, ha l’opportunità di farlo sia al telefono che online, decidendo se pagare con carta di credito o in altro modo, senza costi supplementari. Situato ad appena 4 chilometri di distanza dall’aeroporto, il parcheggio di ParkinGO è aperto tutti i giorni dell’anno, sia di giorno che nelle ore notturne; e anche il servizio navetta, che viene messo a disposizione gratuitamente, è in funzione sempre. Un’opportunità da cogliere al volo, visto che permette di essere accompagnati al terminal all’andata e di tornare alla propria macchina al ritorno senza dover fare il percorso a piedi.

Polizza assicurativa e non solo

Nel prezzo è inclusa anche la polizza assicurativa furto e incendio. In più, ParkinGO prevede delle convenzioni per le aziende e promozioni ad hoc per privati. La procedura da seguire per la prenotazione è decisamente rapida e semplice: dal sito web di parkingo.com è sufficiente compilare il riquadro presente nella pagina e fare clic su Prenota, per poi indicare l’orario e la data di partenza e l’orario e la data di ritorno. È possibile, inoltre, specificare se si desidera il posto auto indoor o outdoor, e infine richiedere i servizi extra di cui si ritiene aver bisogno, come il lavaggio del veicolo o il car valet.

Quanto si spende per il parcheggio al coperto

Ma quali sono le tariffe per un posto auto al coperto a Ciampino con ParkinGO? Per una sosta di 14 giorni, i prezzi partono da 5 euro e 70 cent al giorno, mentre se la sosta è di 7 giorni si parte da 6 euro e 41 cent al giorno. Con una sosta di 5 giorni, le tariffe partono da 6 euro e 98 cent al giorno, e con una sosta di 3 giorni da 8 euro e 30 cent al giorno. Come è facile immaginare, nel caso di posti auto scoperti i prezzi sono più bassi. Occorre tener presente, inoltre, che le tariffe possono essere soggette a modifiche a seconda che si sia in bassa o in alta stagione. Inoltre, variazioni sono possibili in base al metodo di pagamento che si intende utilizzare, dato che il pagamento online anticipato è quello che consente di beneficiare della tariffa più bassa.