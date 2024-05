Alla fede incrollabile in Dio e in San Francesco, a cui ha dedicato la sua vita, padre Giacinto abbina da quasi quaranta anni una “fede” più laica, anzi sportiva, quella per i “Lupi”. Il frate francescano per anni e’ stato il riferimento spirituale della squadra: “Da almeno 35 anni, ma anche adesso ci vado” ci racconta prima di officiare la messa di Pentecoste nella Chiesa del Convento di San Giovanni Del Palco di Taurano. Ieri mattina, dopo aver benedetto lo Stadio, come ci racconta lui stesso, ha lasciato un biglietto ai ragazzi di mister Pazienza. “Si, ieri mattina ho benedetto il campo e ho lasciato un pensiero scritto di fronte agli spogliatoi, in rosso anche..”. Quale sia il tenore del messaggio ce lo spiega lo stesso padre Giacinto: “Penso che ci sono le condizioni e le possibilità di provare il salto in serie B. Perché la società sta lavorando bene, anche il tecnico da quando è venuto sta lavorando bene. La squadra è anche abbastanza numerosa, perché in queste competizioni con i play off se hai un numero ristretto di giocatori e’ complicato. Invece l’Avellino ha un numero di giocatori abbastanza elevato”. E quando gli chiediamo se si può dire che l’Avellino ha la benedizione del frate, lui non ha dubbi: certamente, è chiaro. Aggiungendo: “Quando ti apri allo spirito di Dio, ti da la forza di vincere tutte le battaglie”.

Attilio Ronga