Video/Autoarticolato a fuoco sull’Ofantina, l’autista salva la motrice

Alle ore 07’00 di oggi 21 agosto, le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Bisaccia e Lioni, supportate da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino, sono intervenute sulla SS 7, Ofantina, al Km. 20,100 nel territorio del comune di Conza Della Campania, proprio al confine con Pescopagano, per un incendio che ha interessato un autoarticolato con cassoni vuoti per i pomodori.

L’autista durante la marcia, accortosi della fuoriuscita di fumo e fiamme dal semirimorchio, ha fatto appena in tempo a sganciare la motrice e mettersi in salvo. Le fiamme sono state spente mettendo in sicurezza l’area.