VIDEO/ Assemblea Ato Rifiuti, passa il bilancio ma i sindaci sono divisi

Ato Rifiuti, ok – non senza polemiche – al bilancio di previsione 2023-2025. Il 36,9% dei sindaci presenti ha votato sì dopo quasi quattro ore di assemblea presieduta dal Consigliere Comunale in quota “Davvero” Mario Spiniello in rappresentanza del sindaco Gianluca Festa.

Restano però le divisioni soprattutto sulle scelte future. I sindaci che hanno votato contro hanno temuto innalzamenti di costi della tariffa e accusato di scarsa programmazione l’ente che non ha messo un euro in bilancio per lo start up. Quelli che hanno votato a favore hanno di fatto dato il via libera alla creazione di una nuova società, che necessiterà di 4 milioni di euro in fase di partenza, ovvero circa 11 euro ad abitante, questo il costo momentaneo per conservare la gestione pubblica del servizio.

In sala era presente anche una delegazione dei lavoratori di Irpiniambiente, sulla cui società resta grande incertezza.