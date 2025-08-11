VIDEO/ Asl, si presenta il nuovo management: priorità il Centro per l’Autismo

Lunga conferenza stampa del nuovo management dell’Asl di Avellino. Oltre alla nuova direttrice generale, Maria Concetta Conte, si sono presentati alla stampa anche i direttori sanitario e amministrativo, Emilia Anna Vozzella e Gaetano Memoli.

È però la dg Conte a tracciare le linee guida della sua gestione in via Degli Imbimbo. Si parte dal confronto con l’Azienda Moscati e il nuovo manager Germano Perito, e con l’Ordine dei Medici. Tra le priorità, anche un incontro con il Commissario Prefettizio di Avellino, Giuliana Perrotta, sul Centro per l’Autismo di Valle. Conte ha precisato che, nonostante la struttura non sia mai stata aperta da oltre vent’anni, le prestazioni per i pazienti autistici non sono mai mancate. Il cronoprogramma per la riapertura del centro di Contrada Serroni si è interrotto a luglio con la sospensione del Consiglio comunale, dopo la mancata approvazione del Rendiconto di gestione, che ha portato alla fine della consiliatura guidata da Laura Nargi.

L’attenzione della nuova manager dell’Asl è rivolta anche, e soprattutto, ai due presidi ospedalieri di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Sulla cronica carenza di personale, ha ammesso: «Servirebbero almeno 70 medici tra ospedale e territorio, ma reperirli, con bandi che vanno puntualmente deserti, è una vera e propria caccia al tesoro». Infine, sulle case di comunità: «Quante saranno pronte entro marzo 2026? Mi auguro che saranno tutte e dieci operative» – ha concluso la nuova dg.