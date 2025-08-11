Arresto piromane Montemiletto, il sindaco si congratula con l’Arma

Montemiletto, si riporta la nota del Sindaco Massimiliano Minichiello

In ordine alla notizia ufficializzata questa mattina sugli organi di stampa, a nome dell’Amministrazione Comunale e della comunità, intendo congratularmi con l’Arma dei Carabinieri e con il Nucleo Forestale di Avellino per le attività che hanno portato all’individuazione di un responsabile di uno dei roghi che hanno interessato il territorio di Montemiletto nel pomeriggio dello scorso 9 agosto, esortando le Autorità ad accertare la sussistenza di eventuali corresponsabilità.

Tale risultato è frutto della collaborazione di tutte le Istituzioni coinvolte, per aver messo in campo attività di programmazione, prevenzione e vigilanza a tutela del nostro territorio che, puntualmente, in questo periodo, subisce devastazioni a causa di incendi.

Si coglie l’occasione per ringraziare, ancora una volta, gli uomini dell’Arma dei Carabinieri ed i Vigili del Fuoco di Avellino per il lavoro svolto ogni giorno a difesa del territorio anticipando, sin da ora, la costituzione di parte civile del Comune di Montemiletto in caso di giudizio, quale atto morale dovuto per testimoniare la ferma condanna rispetto a simili atti che, oltretutto, mettono in pericolo la sicurezza della cittadinanza.