VIDEO/ Aperitivo no vax, il Prefetto Spena: “Identificati i partecipanti, si procederà secondo legge”

Identificati i partecipanti all’iniziativa non autorizzata di ieri sera a Piazza Libertà, ora si procederà secondo le modalità previste dalla normativa. Lo ha affermato il Prefetto di Avellino Paola Spena. “Ognuno ha diritto a manifestare – spiega l’esponente territoriale di Governo -, tuttavia in un sistema democratico come il nostro occorre farlo secondo le regole”.

Ieri l’intervento di Polizia Municipale e Polizia di Stato è stato immediato per sgomberare il banchetto allestito sulle sedute di marmo della principale agorà cittadina. Il fenomeno dei no vax in città comunque, al netto dell’episodio di ieri, non preoccupa Palazzo di Governo: “Non ci sono connotazioni in termini numerici tali da far scaturire qualche sorta di allarme” conclude il Prefetto Spena.