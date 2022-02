77° Anniversario della morte di Giovanni Palatucci: la cerimonia a Montella

Oggi 10 febbraio 2022 alcuni rappresentati del “Circolo Giovanni Palatucci”, dell’Associazione Nazionale Bersaglieri “E. Caldarone” e del Circolo Anziani “SS. Salvatore” hanno voluto ricordare il 77° Anniversario del sacrificio del Venerabile Giovanni Palatucci M.O.V.C. con una deposizione di una composizione floreale al monumento sito nell’omonima piazzetta. Ha partecipato il Presidente del Consiglio Comunale di Montella.

I sodalizi che hanno preso l’iniziativa, realizzata in modo semplice ma significativo, in un periodo ancora contrassegnato da limitazioni del vivere sociale, aggregano persone accomunate dalla cultura della Memoria condivisa, nella considerazione di un passato che attraverso vicende e personaggi ha lasciato indelebili orme da seguire e testimonianze da imitare. Esemplare, da questo punto di vista, la figura sublime di Giovanni Palatucci: Dirigente di Pubblica Sicurezza, Patriota e Cristiano, che ha inverato i più alti valori umani e cristiani, di fratellanza, fino al sacrificio della propria giovane vita, per porre in salvo migliaia di fratelli in Cristo. Per la sua eroica disponibilità per l’altro, gli è stato conferito il titolo “Giusto fra e Nazioni” e la Chiesa Cattolica ha inviato, da tempo, la procedura per la sua beatificazione.