VIDEO/ Amministrative Avellino, Forza Italia: “No a Festa, sì a Genovese”

“No al sindaco uscente Gianluca Festa e sì alla candidatura del giornalista Rai Rino Genovese“: queste le parole del deputato sannita di Forza Italia Francesco Maria Rubano, oggi ad Avellino per presentare la fase congressuale del partito azzurro in Irpinia (appuntamento il 27 gennaio).

Dopo l’elezione a presidente del partito irpino di Fratelli d’Italia di Ines Fruncillo, dunque anche i forzisti si organizzano sul territorio con un congresso che andrà a confermare nel ruolo di coordinatore provinciale l’attuale sindaco di Chiusano San Domenico e consigliere del Vicepremier Antonio Tajani Carmine De Angelis.

Una fase importante per il Centrodestra della provincia di Avellino, che si avvia verso le decisioni delle candidature in vista delle amministrative cittadine. “Rino Genovese è un ottimo candidato – scandisce l’onorevole Rubano -. Noi di Fi guardiamo con grande interesse a questa candidatura ma non facciamo fughe in avanti e aspettiamo le valutazioni della coalizione”.