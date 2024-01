“Anche la Cappella Sistina è stata criticata”. Don Vitaliano in difesa della Pop-art

“Anche la Volta della Cappella Sistina, capolavoro di Michelangelo, è stata criticata dal Vaticano, tanto che qualche decennio più avanti vennero imposti i Braghettoni”. Don Vitaliano Della Sala, parroco di Capocastello, in occasione della presentazione degli eventi della Candelora 2024, torna sulle polemiche per la mostra neo-pop art di Piergiuseppe Pesce che verrà inaugurata il prossimo 29 gennaio alle ore 18 nella Chiesa dell’Annunziata di Mercogliano.

“La Chiesa ha sempre fatto cultura – continua il parroco -. La mostra del 29 sarà anche un’occasione per riaprire una chiesa antica che è in fase di restauro. Può piacere o meno ma l’iniziativa non va assolutamente censurata. Sul mio capo pende da settimane l’accusa di blasfemia ma questa parola non c’entra nulla né col presepe tantomeno con la mostra di Pesce” conclude don Vitaliano.

La mostra si intitola “L’Ultima Crociata”. “Santi e supereroi che si mescolano insieme in una processione – spiega il direttore creativo della Candelora Massimo Saveriano -. Altro spettacolo a cui tengo molto è quello dedicato agli Hikikomori, ovvero i ragazzi che si ritirano nella loro solitudine. Lo porteremo insieme a don Vitaliano al Teatro 99 Posti”.