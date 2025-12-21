VIDEO/ All’ex Asilo Patria e Lavoro la nuova casa dei Medici. E Sellitto lancia gli Stati Generali della Sanità delle Aree Interne

Taglio del nastro per la nuova sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Avellino, inaugurata in via Vasto, nei locali dell’ex asilo “Patria e Lavoro”. Alla cerimonia era presente anche il prefetto Rossana Riflesso.

«Siamo arrivati finalmente al traguardo», ha commentato con soddisfazione il presidente dell’Ordine, Francesco Sellitto. «Mettiamo a disposizione dei nostri iscritti una sede funzionale e moderna e, allo stesso tempo, un punto di riferimento per i cittadini. Siamo particolarmente soddisfatti perché il piano di recupero consente anche di restituire alla città uno spazio di fondamentale importanza, atteso da tempo da tutti gli avellinesi».

Un risultato che va oltre la semplice inaugurazione. «Finalmente ci siamo riusciti – ha proseguito Sellitto – stiamo dando alla città di Avellino una cosa bellissima. Questa sede sarà subito a disposizione, come prima cosa, per gli Stati Generali della Sanità delle Aree Interne». Un progetto che l’Ordine intende portare avanti in collaborazione con la direzione dell’Asl e da estendere anche all’Azienda Ospedaliera Moscati, coinvolgendo tutti i soggetti titolati a discutere di sanità in provincia.

L’apertura della nuova sede avrà anche un impatto urbano: «Renderemo più vivibile quest’area della città, che era un po’ abbandonata a se stessa, soprattutto la sera. La presenza dell’Ordine dei Medici contribuirà a rivitalizzare la zona attorno a via Vasto».

Infine, lo sguardo al futuro e all’organizzazione dei servizi sanitari: «Stiamo lavorando insieme ad Asl e Moscati per portare avanti i PDTA, i Percorsi Diagnostico-Terapeutico-Assistenziali, con l’obiettivo di gestire sul territorio le patologie che hanno maggiore impatto sul pronto soccorso, alleggerendo così la pressione sia sui pronto soccorso sia sugli ambulatori dell’Asl», ha concluso Sellitto.