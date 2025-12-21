I Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino proseguono gli incontri con studenti e anziani

Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno intensificato il loro impegno nella realizzazione di incontri di prossimità, finalizzati a sensibilizzare e informare giovani e anziani su tematiche di grande rilevanza sociale. Tali iniziative, che proseguiranno anche nelle prossime settimane, rientrano nell’ampio programma dell’Arma dei Carabinieri volto alla diffusione della cultura della legalità e alla prevenzione dei fenomeni criminosi.

A Fontanarosa, i Carabinieri della locale Stazione hanno fatto visita agli ospiti della RSA “la Locanda”. Oltre a condividere con loro parte della mattinata, i militari hanno portato in dono il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri, simbolo di una tradizione che si tramanda di anno in anno, rinnovandosi di generazione in generazione.

Ad Avella, militari della locale Stazione Carabinieri hanno incontrato circa 70 alunni dell’Istituto Superiore per i Servizi Commerciali, in un clima di serenità e vicinanza ai giovani studenti, con parole semplici e dirette, sono stati prima illustrati i compiti cui l’Arma dei Carabinieri è chiamata a svolgere e successivamente con il dialogo a intrattenere la curiosità rispondendo alle domande fatte dagli studenti.

Contemporaneamente, nuovi incontri si sono svolti in strutture di accoglienza, centri di aggregazione, chiese e in altri luoghi.

Nello specifico, ad Avellino e San Sossio Baronia, i Comandanti delle locali Stazioni Carabinieri hanno incontrato i cittadini, rispettivamente, presso la Chiesa del Rosario e la Chiesa Madre Santa Maria Assunta, mentre a Nusco, il Comandante della locale Stazione Carabinieri presso la Misericordia ha incontrato circa 50 persone. Durante questi momenti di confronto, i presenti sono stati invitati a segnalare immediatamente alle forze dell’ordine qualsiasi situazione sospetta. Nel contempo i militari dell’arma hanno fornito utili consigli per evitare di cadere vittime e di prevenire i furti in abitazione.

Queste iniziative rappresentano un’importante testimonianza dell’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel promuovere la sicurezza e la legalità sul territorio, con un’attenzione particolare verso le categorie più vulnerabili della popolazione.