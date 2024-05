VIDEO/ Aldo D’Andrea si presenta e cita Moro: “I voti si contano, non si interpretano”

“I voti si contano, non si interpretano”. Parte con una citazione di Aldo Moro la campagna elettorale di Aldo D’Andrea, candidato sindaco della città con la lista Unità Popolare per Avellino.

Il medico ha dato appuntamento ai suoi ai Campetti Rossi di Via degli Imbimbo per parlare alla città. “Avellino – afferma – ha bisogno di una nuova visione per ritrovare la sua essenza di capoluogo. Non è un modo di dire banale, perchè questa città deve tornare a essere al centro di un sistema irpino provinciale. Poi – continua D’Andrea – ci sono le questioni vive da affrontare come la mancanza di asili nidi, la mensa scolastica troppo costosa rispetto alle altre città della Campania e un traffico veicolare che appesantisce i tempi di percorrenza e che produce inquinamento” conclude.