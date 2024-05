Sospensione treni Circum, il sindaco Montanaro: tempi certi per i lavori

Una lunga sospensione, da luglio all’undici settembre per la linea dei treni Baiano-Nola Napoli. Quella che era paventata dai Comitati e sembra ora ufficiale. Per consentire i lavori sulla tratta che collega migliaia di utenti dalla provinci di Avellino e dall’area nolana con il capoluogo di regione. Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Baiano Enrico Montanaro, che invita ad avere tempi rapidi per gli interventi: “Ben vengano i lavori, se finalizzati all’ammodernamento e al miglioramento del servizio, ma c’è la necessità di garantire servizi sostitutivi adeguati che possano andare incontro alle esigenze di tanti pendolari che quotidianamente usufruiscono del servizio.In passato quando si paventava l’ipotesi di taglio della linea a Nola, ipotesi da noi contrastata , avevamo chiesto che in alternativa a quel progetto si facessero investimenti sulla linea così da migliorare il servizio”. E ora che i lavori e la sospensione sono confermati, c’e’ l’invito a fare presto: “Adesso che finalmente si va in questa direzione-ha spiegato il sindaco- noi non possiamo che accogliere con favore la notizia, rivolgendo però un accorato appello ai vertici Eav, affinchè mettano in atto un adeguato servizio sostitutivo e vigilino sui tempi di consegna dei lavori, così da cercare di limitare i conseguenti disagi che i pendolari avranno nei prossimi mesi”.