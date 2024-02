VIDEO/ Agricoltori, Gubitosa alla Camera: “Basta scaricabarile, il Governo fa cassa su di loro”

“Ci troviamo in serio imbarazzo, oggi, a discutere dell’istituzione di giornate dedicate all’agricoltura, mentre chi lavora realmente, tutti i giorni, a tutela dei nostri territori e nei campi e’ costretto a protestare nelle strade. Dobbiamo smetterla di consentire a questo esecutivo di scaricare totalmente le colpe sull’Europa. Non si puo’ fare una transizione green sulle spalle degli agricoltori, siamo d’accordo, ma cosa ha fatto questo governo? Cosi’ come ha fatto cassa sui pensionati e ha fatto cassa sulla sanita’, allo stesso modo ha fatto cassa anche sugli agricoltori. E’ un dato di fatto che e’ stato riversato oltre un miliardo di euro in piu’ sulla testa degli agricoltori, costringendoli a portare i trattori dai campi alle strade. Credo sia difficile ammettere le proprie colpe, per questo governo, ma almeno su questo dovrebbe fare ammenda, ripristinando la detassazione dell’Irpef e dando un segnale a questi agricoltori, restituendo loro fiducia. In Europa ognuno di noi fara’ la propria parte, ma il governo puo’ iniziare a farla gia’ in Italia”.

Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, intervenuto in Aula alla Camera in occasione della discussione della proposta di Legge per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio.