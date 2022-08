VIDEO/ “Ad Avellino il terzo Polo Formativo del Vigili del Fuoco”: il lascito del Sottosegretario Sibilia

Sorgerà ad Avellino, nei pressi del Comando Centrale di via Zigarelli, il terzo Polo Formativo Nazionale dei Vigili del Fuoco. E’ il lascito di Carlo Sibilia, che si accinge a concludere la sua doppia esperienza di parlamentare e sottosegretario al Ministero dell’Interno.

Sibilia, infatti, nel rispetto del limite dei due mandati vigente nel Movimento 5 Stelle, non sarà ricandidato alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre. “Non vi libererete di me – scherza il Sottosegretario -, continuerò il mio attivismo come fatto negli anni precedenti alla mia elezione in Parlamento”.

La scuola di formazione sorgerà su un’area di 40mila metri quadri, come detto a ridosso del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino. Un’investimento da 15 milioni di euro per formare otre 500 ragazzi. “Un’occasione di rilancio per il nostro territorio – aggiunge Sibilia, delegato proprio ai caschi rossi -. Ed è un qualcosa del quale la nostra comunità deve essere fiera”. Dopo Padova e L’Aquila, dunque, anche la provincia di Avellino avrà un Polo Formativo per i Vigili del Fuoco. “E a settembre inaugureremo anche il Centro Flipper a Rione Parco” conclude il Sottosegretario.