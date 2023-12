“Per tutto il periodo delle feste Avellino sarà la Città del Natale”: La Vicesindaca con delaga al Commercio Laura Nargi ha annunciato stamane in conferenza stampa un Natale straordinario, pronto a offrire 37 giorni di festa e magia, dal 2 dicembre al 6 gennaio 2024.

Con un’ampia e variegata programmazione pensata per i più piccoli e le loro famiglie, Avellino si trasformerà nella Città del Natale.

QUI PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA:

Per i Bambini e le Famiglie

L’Xmas Park, i Mercatini di Natale e il Casino degli Elfi saranno i fulcri di un mondo di sorprese e avventure dedicate ai più giovani, creando un ambiente incantato per tutta la famiglia.

Concerti Straordinari

La musica si diffonderà per le strade e le chiese della città con 9 concerti da non perdere. Dalle suggestive location della Chiesa del Carmine e del Duomo, alla magia della Cripta, del Santuario del Rosario, della Chiesa di Costantinopoli e di Santa Maria Assunta in Cielo, la musica avvolgerà Avellino in un’atmosfera di festa. La Cassa Armonica in piazza della Libertà ospiterà 19 eventi Live Music, regalando emozioni in una cornice unica. Un Concerto di Natale emozionante si terrà alle 20:00 in piazza Duomo con il pianista Luis Di Gennaro, mentre per accogliere il Capodanno, il Santuario del Rosario sarà la location del Concerto con Di Donato al pianoforte e Carpenito come soprano.

Momenti di Socializzazione e Magia

Spazi dedicati alla socializzazione renderanno Avellino un luogo accogliente non solo per i residenti ma anche per i visitatori e i turisti che sceglieranno la città durante le festività. Sarà un’esperienza unica, intima e familiare, ricca di emozioni.

La Città si Illumina

Avellino sarà la Città del Natale, trasformando le strade dello shopping e il viale Italia in eleganti boulevard illuminati per accogliere i visitatori. Piazza Castello, ora restituita alla città dopo anni, ospiterà il 20 dicembre l’Orchestra di Fiati del Conservatorio “Cimarosa”.

Una Festa per Tutti

Un Natale speciale è stato ideato per restituire gioia e calore a tutti. Avellino si prepara ad essere il luogo dove la magia del Natale si trasformerà in una realtà coinvolgente e indimenticabile.