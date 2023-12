Agea e Guardia di Finanza: collaborazione contro le frodi in agricoltura

L’importanza della legalità nel settore agricolo ha assunto un ruolo di primaria importanza grazie all’accordo siglato tra Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) e la Guardia di Finanza. La firma di un documento d’accordo mira a stabilire una stretta collaborazione per contrastare le frodi e garantire la trasparenza nel mondo agricolo.

L’intesa tra le due istituzioni si propone di implementare un vasto piano di azione finalizzato alla lotta contro le condotte fraudolente che minacciano gli interessi economici e finanziari legati ai finanziamenti nel settore agricolo. Questo accordo mira anche a promuovere l’innovazione nelle pratiche operative, scientifiche e tecniche nel settore.

Uno degli aspetti chiave di questa partnership è il monitoraggio congiunto del suolo. La collaborazione tra Agea e la Guardia di Finanza si estende inoltre a progetti di sviluppo e ricerca territoriale, a iniziative informative e formative, nonché alla partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed europei.

In particolare, Agea fornirà al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza dati e informazioni qualificate, inclusi dettagli sui beneficiari delle risorse erogate. L’Agenzia sarà anche impegnata nel segnalare contesti in cui potrebbero verificarsi irregolarità, fornendo tutte le informazioni necessarie per contrastare frodi e abusi finanziari.

L’obiettivo principale di questa collaborazione è preservare l’integrità e la correttezza nelle operazioni agricole, garantendo che le risorse finanziarie destinate al settore siano utilizzate correttamente e in conformità alle normative vigenti.

La partnership tra Agea e la Guardia di Finanza rappresenta un passo significativo nella lotta contro le pratiche illecite nel mondo agricolo, rafforzando la tutela degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle attività agricole e promuovendo un settore più trasparente e legale.