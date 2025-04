VIDEO/ 3 milioni di euro e 180 giorni di lavori per il nuovo Ponte Massaro

Castelfranci, al via i lavori di messa in sicurezza del Ponte Massaro: investimento da circa 3 milioni di euro. Sono partiti oggi i lavori di messa in sicurezza e miglioramento sismico del Ponte Massaro, lungo la Strada Regionale 400, nel territorio del comune di Castelfranci.

1 of 2

Sul posto, questa mattina, anche il presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, che ha commentato: “È un giorno importante: prendono ufficialmente il via i lavori sul Ponte Massaro, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro. Il cronoprogramma prevede una durata di 180 giorni di lavoro per completare l’intervento. Il ponte non sarà chiuso totalmente, se non per un periodo limitato di due mesi. Si tratta di un’opera strategica per questa parte dell’Irpinia, attesa da molti anni. Siamo riusciti a sbloccarla e oggi ne diamo finalmente avvio”, ha concluso Buonopane.